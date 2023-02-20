ABD Başkanı Biden, Kiev'i ziyaret ederek Zelenski ile görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez Kiev'i ziyaret ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından Biden ile birlikte fotoğraf paylaşarak, “Kiev’e hoş geldiniz. Ziyaretiniz tüm Ukraynalılar için son derece önemli bir destek işaretidir” açıklamasında bulundu.
Zelenski, "Biden ile görüşmeler çok verimli, çok önemli ve çok belirleyiciydi, sonuçları kesinlikle savaş alanını etkileyecektir" diye konuştu.
Joe Biden'ın ise Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Başkan Zelenski ile görüşmek ve Ukrayna'nın demokrasisine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz ve değişmez bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere bugün Kiev'deyim" ifadelerine yer verildi.
500 MİLYON DOLARLIK YENİ ASKERİ YARDIM PAKETİ
Joe Biden, Kiev ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Salı günü açıklanacak 500 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi alacağını söyledi.
Washington'un, Kiev'e yeni yardım paketinin daha fazla askeri teçhizat, top mermileri, obüsler ve Javelin sistemlerini içereceği belirtilirken, Zelenski'nin Biden ile uzun menzilli silahların tedariki konusunu görüştüğü kaydedildi.
Yeni yardım paketinin Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi'ni (HIMARS) de içereceği kaydedildi.
Biden'ın, Kiev'i ziyareti Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyaret olarak biliniyor.
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