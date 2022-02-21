Son dakika: Putin'den kritik 'Ukrayna' açıklaması: Ciddi bir tehdit

21 Şubat 2022 Pazartesi, 17:11

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Burada gerçekleri de anlamak mecburiyetindeyiz. Eğer Rusya bir tehditle karşı karşıya kalırsa; Ukrayna'nın NATO'ya katılması gibi... Bu bizim ülkemize bir tehdittir. Çünkü NATO'nun beşinci maddesi var. İttifakın tüm üyeleri, saldırıya uğrayan üyenin yanında durmak mecburiyetinde. Ama burada kimse Kırım halkının iadesini kabul etmediği için ciddi bir tehdit söz konusu. Ukrayna burada bu toprağı almak istemek için askeri bir yola başvurabilir."

Baskıyla bir adım attılarsa bir adım daha atmayacaklarının garantisi yok. Kağıt üzerinde bir şeyler olmalı uluslararası alanda."

Toplantıya Putin'le birlikte katılan Dışişleri Bakanı Lavrov da Ukrayna krizindeki son durumu aktardı.

Lavrov'un açılamaları da şu şekilde oldu: