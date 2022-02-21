Son dakika: Putin'den kritik 'Ukrayna' açıklaması: Ciddi bir tehdit
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin savaşı Rusya'ya taşıyacağını söyledi.
Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Burada gerçekleri de anlamak mecburiyetindeyiz. Eğer Rusya bir tehditle karşı karşıya kalırsa; Ukrayna'nın NATO'ya katılması gibi... Bu bizim ülkemize bir tehdittir. Çünkü NATO'nun beşinci maddesi var. İttifakın tüm üyeleri, saldırıya uğrayan üyenin yanında durmak mecburiyetinde. Ama burada kimse Kırım halkının iadesini kabul etmediği için ciddi bir tehdit söz konusu. Ukrayna burada bu toprağı almak istemek için askeri bir yola başvurabilir."
- Baskıyla bir adım attılarsa bir adım daha atmayacaklarının garantisi yok. Kağıt üzerinde bir şeyler olmalı uluslararası alanda."
Toplantıya Putin'le birlikte katılan Dışişleri Bakanı Lavrov da Ukrayna krizindeki son durumu aktardı.
Lavrov'un açılamaları da şu şekilde oldu:
- Onlar sadece tek bir unsuru seçtiler, onun üzerinden gittiler. Talebimiz de vardı. Aralık'ın sonunda Batılı meslektaşlarıma mektup yazmıştım, onlara hukuki analizlerimizi hatırlattım.
- İkinci önceliğimiz ise NATO ile ilişki içinde bulunduğumuz dönem itibariyle NATO ve Rusya'nın düşman olmadığını beyan edelim demiştik. Bu argümanımız da reddedildi, ilki reddedildiği gibi. Kırım'daki işgalinizi bitirin denildi bize.
- Bizim diğer taleplere yönelik cevaplarımızla ilgili şu da vardı. Burada tehlikeli silah sistemlerinin ve ABD askerlerinin konuşlanmasıyla ilgili talebimiz olmuştu. ABD, Rusya federasyonu ile anlaşmadan çekildi. Putin'in bu anlaşmanın yeniden yapılması teklifi reddedildi 2 yıl önce.
- Bu meseleler bağlamından çıkartılıyor, güvenlik taahhütleri bağlamından çıkartılıyor. Atılması gereken karşılıklı adımlar konusunda uçuşlarla ilgili maddeler var.
- Mekanizma kurulması öneriliyor. Meslektaşlarımızın Rusya'nın teklifini basite indirgemeye çalıştığı, çok da önemli olmayan unsurları seçerek diyaloğu sürdürmek yönünde. Meselenin özüne dokunmuyor bu açıklamalar
- Bizim kendi adımlarımız da önemli. Evet burada hatırı sayılır olmayabilir ama bir ilerleme söz konusu.
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