Son Dakika: Putin'den Türkiye'deki gaz merkezi için açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi için önemli bir açıklama yaptı.
Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" dedi.
"AVRUPA İÇİN FİYAT TÜRKİYE'DE BELİRLENECEK"
Rus lider, "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" diye konuştu.
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