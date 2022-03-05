Son Dakika... Putin'den Ukrayna çıkışı: Zor bir karardı
Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da özel operasyon düzenleme kararını ‘zor bir karar’ olarak tanımladı.
Rus havayolu şirketlerinin kadın çalışanları ile buluşan Putin, Ukrayna’daki özel operasyonun amaçları ile ilgili soruları yanıtladı.
Putin, “Bunu daha operasyonun başında söylemiştim ve bu karar alınmadan önce de söylemiştim. Şüphesiz zor bir karardı” diye konuştu.
Putin, Ukrayna'da her şeyin planlandığını ve Rus ordusunun özel askeri operasyonun bir parçası olarak hedeflerini gerçekleştireceğini söyledi.
Putin ayrıca, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını ve Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.
Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara ilişkin de konuşan Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir. İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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