Son dakika... Putin'den Ukrayna için yeni talimat

Putin, Ortadoğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.

Reuters
11 Mart 2022 Cuma, 11:47
Son dakika... Putin'den Ukrayna için yeni talimat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllülerin Ukrayna'ya karşı savaşmasına izin vermek istediğini ve Batı menşeli füze sistemlerinin Ukrayna'da Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılara verilmesini onayladığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, ABD menşeli Javelin ve Stinger gibi anti-tank sistemlerinin Luhansk ve Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçılara verilmesini teklif etti. Rusya'nın güvenlik konseyinde konuşan Putin bu teklifi desteklediğini ifade etti.

Putin ayrıca Rusya yanlısı ayrılıkçıların yanında savaşmak isteyen gönüllülere de izin verilmesi gerektiğini söylerken Şoygu, Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Rusya yanlısı ayrılıkçıların yanında savaşmaya hazır olduğunu ifade etti.




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