Son dakika... Putin'den Ukrayna için yeni talimat
Putin, Ortadoğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönüllülerin Ukrayna'ya karşı savaşmasına izin vermek istediğini ve Batı menşeli füze sistemlerinin Ukrayna'da Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılara verilmesini onayladığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, ABD menşeli Javelin ve Stinger gibi anti-tank sistemlerinin Luhansk ve Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçılara verilmesini teklif etti. Rusya'nın güvenlik konseyinde konuşan Putin bu teklifi desteklediğini ifade etti.
Putin ayrıca Rusya yanlısı ayrılıkçıların yanında savaşmak isteyen gönüllülere de izin verilmesi gerektiğini söylerken Şoygu, Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Rusya yanlısı ayrılıkçıların yanında savaşmaya hazır olduğunu ifade etti.
Video Haberler
- THY 180 seferini iptal etti
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
- Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- İşte böyle isyan etiiler!
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarı!
- Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!
- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Konuşabildiği yabancı dil sayısı şaşırttı
- Nükleer sızıntı tehlikesi!
- Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri!
- Berkin Elvan, ölümünün 8. yılında anılıyor
- Rusya'nın beklettiği Türk gemilerine ilişkin açıklama
- Pandemi 'bitti', yasak bitmedi!
- 4 İETT aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
- Şahan Gökbakar'dan 'bebek bezinde KDV' tepkisi
- Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı