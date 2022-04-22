Son Dakika: Putin'den Zelenski ile görüşme mesajı

22 Nisan 2022 Cuma, 15:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Putin bu görüşmede, Michel'e Zelenski ile yapacağı muhtemel bir görüşmenin, Moskova ve Kiev arasındaki görüşmelerin sonucuna bağlı olduğunu söyledi.

Aktarılana göre Putin, Michel'e Kiev'in karşılıklı olarak kabul edilebilecek ortak bir çözüme hazır olmadığını da söyledi.

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