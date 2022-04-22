Son Dakika: Putin'den Zelenski ile görüşme mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile muhtemel görüşmesine dair mesaj verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.
Putin bu görüşmede, Michel'e Zelenski ile yapacağı muhtemel bir görüşmenin, Moskova ve Kiev arasındaki görüşmelerin sonucuna bağlı olduğunu söyledi.
Aktarılana göre Putin, Michel'e Kiev'in karşılıklı olarak kabul edilebilecek ortak bir çözüme hazır olmadığını da söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
- Ekipler devrede: İstanbul'da 'Kinder' denetimi
- Film gibi hırsızlık
- Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
- Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- Yeni parti transferi tartışma yarattı
- 'Donanmayı küçük düşürüyor...'