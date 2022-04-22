Son Dakika: Putin'den Zelenski ile görüşme mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile muhtemel görüşmesine dair mesaj verdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 15:55
Son Dakika: Putin'den Zelenski ile görüşme mesajı
Abone Ol google-news

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Putin bu görüşmede, Michel'e Zelenski ile yapacağı muhtemel bir görüşmenin, Moskova ve Kiev arasındaki görüşmelerin sonucuna bağlı olduğunu söyledi.

Aktarılana göre Putin, Michel'e Kiev'in karşılıklı olarak kabul edilebilecek ortak bir çözüme hazır olmadığını da söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR... 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler