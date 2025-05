Son Dakika... Resmen duyuruldu: AB, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık.

Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz.

AB, son 14 yıldır Suriyelilerin yanında oldu ve olmaya devam edecek."

