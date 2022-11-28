Son Dakika... Reuters duyurdu: Türk ve Mısır istihbaratı görüştü

Son Dakika...Reuters'a konuşan iki kaynak, Erdoğan ve Sisi'nin görüşmesinin ardından Türk ve Mısır istihbaratlarının da görüştüğünü aktardı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:12
Son Dakika... Reuters duyurdu: Türk ve Mısır istihbaratı görüştü
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