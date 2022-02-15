Son Dakika: Rus askerleri üslerine geri dönüyor!
Son Dakika: Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin tatbikatlarını tamamlayıp üslerine dönmek için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.
Rusya'nın Interfax haber ajansının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı habre göre göre, ülke genelinde geniş çaplı tatbikatlar devam ederken, Güney ve Batı askeri bölgelerinin bazı birimleri tatbikatlarını tamamlayarak üslerine dönmeye başladı.
Söz konusu durum ABD ve İngiltere'nin Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etmeye hazır olabileceği yönündeki uyarılarına ters düşüyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Moskova'nın bir işgal planı olmadığına inanmak için İngiltere'nin Rus birliklerinin Ukrayna sınırından tamamen çıkarılması gerektiğini söylemişti.
Savunma bakanlığı tarafından sağlanan ve DEA haber ajansı tarafından yayınlanan video görüntülerinde, bazı tankların ve diğer zırhlı araçların demiryolu vagonlarına yüklendiklerini gösterildi.
Bakanlık, teçhizatın bir kısmını taşımak için kamyonların kullanılacağını, bazı birliklerin ise kendi başlarına üslere yürüyeceğini bildirdi.
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