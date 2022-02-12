Son Dakika: 'Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılmaya başladı'

12 Şubat 2022 Cumartesi, 10:01

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Rus diplomatlar Ukrayna'yı terk ediyor.

Ajansa konuşan ismi belirtilmeyen bir kaynak, "Ukrayna vatandaşlarının açıklamalarına göre, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlileri Rusya'ya gitmeye başladı" dedi.

OLAĞANÜSTÜ GECE

ABD, İngiltere, İsrail, Hollanda, Danimarka ve Norveç gibi bazı ülkeler dün akşam yurttaşlarının derhal Ukrayna'yı terk etmesi yönünde art arda açıklamalarda bulundu.

Özellikle ABD tarafından yapılan üst düzey açıklamalar dünya gündemine oturdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini, ABD ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini ve ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano ise birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı.

Ayrıca haber sitesi Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum" dedi.