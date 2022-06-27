Son Dakika: Rus güçleri, Ukrayna'da alışveriş merkezini vurdu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:40

Ukrayna'nın Poltova Oblastı'na bağlı Kremençuk bölgesindeki bir alışveriş merkezine Rus güçleri tarafından füze saldırısı gerçekleşti.

Ukrayna'nın Kremençuk Belediye Başkanı Vitali Maletski, Rus güçlerinin Kremençuk'ta bir alışveriş merkezini füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Belediye Başkanı Maletski, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Kremençuk Belediye Başkanı Vitali Maletski, saldırıya ilişkin olarak, "Kremençuk'a yapılan füze saldırısı, askeri bölgeyle %100 alakasız olan çok kalabalık bir yere yapıldı. Ölü ve yaralılar var" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “Rusya, sivillerin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı. Kurtarma ekipleri yangına müdahale ediyor. Kurbanların sayısını hayal bile edemiyoruz. Rus ordusu için bir stratejik değeri olmayan, sadece normal insanların bulunduğu yer. Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor” dedi.