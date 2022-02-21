Rus ordusu: Sınırı geçen 5 'sabotajcı' öldürüldü

21 Şubat 2022 Pazartesi, 16:05

Rus ordusu, birliklerin ve sınır muhafızlarının bir "keşif" grubunun Rusya-Ukrayna sınırından Rusya'ya sızmaya çalışmasını engellediğini, sınırdan geçmeye çalışan beş kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna, haberi yalanladı ve olayın gerçekleştiği iddia edilen Rostov bölgesinde hiçbir Ukrayna askerinin bulunmadığını açıkladı.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre Rus ordusu Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiğini açıkladı.

Rusya, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'yı her an işgal edebileceği yönündeki açıklamalarını reddetmeye devam ederken, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmandı.

"RUS KARAKOLU BOMBALANDI" İDDİASI

Öte yandan bugün, Interfax'ta yer alan habere göre; Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısında Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolu tamemen yok edildi.

Rusya'nın federal güvenlik servisi FSB'nin açıklamasında, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre, sözkonusu karakol Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 metre mesafede bulunuyor. Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar Perşembe gününden bu yana hız kazanmıştı.

Ukrayna ordusu ise Rus sınır karkolunun bombaladığını yalanladı.