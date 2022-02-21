Almanya'dan Rusya'ya yönelik yaptırım açıklaması
Alman hükümet sözcüsü, "Rusya'ya yaptırımlar Ukrayna topraklarına yönelik daha fazla ihlal olursa uygulanacak" dedi.
Alman hükümet sözcüsü, Rusya'ya karşı yaptırımların Ukrayna topraklarına daha fazla ihlal yapılması halinde uygulanacağını söyledi.
Sözcü, neyin toprak ihlali olarak nitelendirileceğine Batılı ortakların karar vereceğini söyledi.
Sözcü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilimin "son derece tehlikeli bir duruma" yol açtığını ifade etti.
Sözcü ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün öğleden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini söyledi.
İlgili Haberler
- Canlı | Rusya: Sınır karakolumuz vuruldu
- Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: 'İşaretler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde'
- AB'den 'Rusya' toplantısı: Bakanlar bir araya geldi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Perseverance kaya örnekleri toplamaya odaklanacak
- Yeni bir galaksinin kalıntıları tespit edildi
- Trabzonspor çok farklı!
- Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine kötü haber
- ‘Birey’liğin yazındaki ağırlığı
- ‘Beş Benzemez’in çağrısı...
- Hemingway’i anlamak için
- Karialılar!
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Bu sorunlar inmeye neden olabilir