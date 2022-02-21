Almanya'dan Rusya'ya yönelik yaptırım açıklaması

21 Şubat 2022 Pazartesi, 16:10

Alman hükümet sözcüsü, Rusya'ya karşı yaptırımların Ukrayna topraklarına daha fazla ihlal yapılması halinde uygulanacağını söyledi.

Sözcü, neyin toprak ihlali olarak nitelendirileceğine Batılı ortakların karar vereceğini söyledi.

Sözcü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilimin "son derece tehlikeli bir duruma" yol açtığını ifade etti.

Sözcü ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün öğleden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini söyledi.