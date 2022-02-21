AB'den 'Rusya' toplantısı: Bakanlar bir araya geldi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 11:36

AB Dışişleri Konseyi, Josep Borrell’in başkanlığında bugün sabah saatlerinde toplandı. Üye ülkelerin dışişleri bakanları Rusya ve Ukrayna gerilimindeki son gelişmeleri ve Avrupa’nın güvenlik durumunu görüşecek.

AB Dışişleri Konseyi, bugün Ukrayna gündemi ile toplandı. Üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile gayriresmi olarak fikir alışverişinde bulunacağı duyuruldu.

Rusya ve Ukrayna gündemi dışında toplantıda iklim diplomasisi, Bosna ve Hersek ile Mali’deki son gelişmeler değerlendirilecek.