AB'den 'Rusya' toplantısı: Bakanlar bir araya geldi
AB Dışişleri Konseyi, Josep Borrell’in başkanlığında bugün sabah saatlerinde toplandı. Bakanların, Rusya ve Ukrayna gerilimindeki son gelişmeleri ve Avrupa’nın güvenlik durumunu görüşeceği bildirildi.
AB Dışişleri Konseyi, Josep Borrell’in başkanlığında bugün sabah saatlerinde toplandı. Üye ülkelerin dışişleri bakanları Rusya ve Ukrayna gerilimindeki son gelişmeleri ve Avrupa’nın güvenlik durumunu görüşecek.
AB Dışişleri Konseyi, bugün Ukrayna gündemi ile toplandı. Üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile gayriresmi olarak fikir alışverişinde bulunacağı duyuruldu.
Rusya ve Ukrayna gündemi dışında toplantıda iklim diplomasisi, Bosna ve Hersek ile Mali’deki son gelişmeler değerlendirilecek.
İlgili Haberler
- Rusya devlet televizyonundan şaşkınlık yaratan yorum
- Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: 'İşaretler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde'
- Rusya ve Belarus’tan tatbikatlara devam etme kararı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine kötü haber
- Falcao'nun son hali 'iyi ki' dedirtiyor!
- Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
- Bitcoin’in kaderi iki faktöre bağlı
- ‘Birey’liğin yazındaki ağırlığı
- ‘Beş Benzemez’in çağrısı...
- Hemingway’i anlamak için
- Karialılar!
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Bu sorunlar inmeye neden olabilir