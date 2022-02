Canlı | Rusya: Sınır karakolumuz vuruldu

21 Şubat 2022 Pazartesi, 11:41

Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılında patlak veren savaş, 8 yıl sonra yeniden tırmandı. Rusya, Mart ve Nisan 2021’de, Ukrayna sınırında, Kırım’ın ilhakından bu yana görülen en geniş çaplı askeri konuşlanmayı başlattı. Batı ana akım basını ve önemli güç merkezleri, "Rusya, Ukrayna’yı işgal edecek" savında diretse de Rus üst düzey yetkililer ise söz konusu işgalin gerçekleşmeyeceğini vurguluyor.

Rusya-Ukrayna krizinde 21 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler şu şekilde:

14.08: Alman hükümet sözcüsü, Rusya'ya karşı yaptırımların Ukrayna topraklarına daha fazla ihlal yapılması halinde uygulanacağını söyledi. Sözcü, neyin toprak ihlali olarak nitelendirileceğine Batılı ortakların karar vereceğini söyledi. Sözcü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilimin "son derece tehlikeli bir duruma" yol açtığını ifade etti.



13.49: Donetsk Halk Cumhuriyeti Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.

FRANSA KIEV'E UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

13.42: Air France AIRF.PA Salı günü yapılacak Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti. Konu hakkında bilgi BFM TV'de yer aldı. Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar Perşembe gününden bu yana hız kazanmıştı. ABD ve Batılı devletler, Ukrayna ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçılar arasında yükselen gerilimin hali hazırda Ukrayna sınırına asker konuşlandıran Rusya tarafından Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullanılabileceği uyarısında bulunmaktaydı.

"RUS KARAKOLU BOMBALANDI" İDDİASI

13.36: Ukrayna ordusu, Rus sınır karkolunun bombaladığını yalanladı. Ukrayna ordusu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kullanılan bir sınır tesisini bombalamayı reddederek, Moskova'nın iddiasını "sahte haber" olarak nitelendirdi.

13.26: Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısında Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolu tamemen yok edildi. Interfax'ta yer alan Rusya'nın federal güvenlik servisi FSB'nin açıklamasında, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

KREMLIN: HER AN BİR GÖRÜŞME AYARLANABİLİR

11.58: Kremlin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve için somut bir planın bulunmadığını, ancak her an bir görüşme ayarlanabileceğini belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Ukrayna üzerine yapılacak zirve için kesin bir plan yapılmadığını ancak bir toplantı ya da telefon görüşmesinin her an ayarlanabileceğini söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerine gerilimin arttığını ancak diplomatik temasların devam ettiğini belirtti. Peskov, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'nde kısa süre içinde bir konuşma yapacağını ekledi.

"ÖLDÜRÜLECEK KİŞİLER LİSTESİ"

Açıklamada ayrıca, ABD medyasının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, 'öldürülecek kişiler listesi'nin hazırladığına dair haberlere ilişkin "tamamen yalan" açıklamasında bulundu.

Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde havan topu saldırılarının ve provakasyonların devam ettiğini ve durumun endişe verici olduğunu ifade etti ancak Rusya destekli ayrılıkçıların istemesi halinde, Rusya'nın Donbass'a doğrudan müdahele edip etmeyeceği sorusuna yanıt vermedi.

KALIN: RUSLARI DİNLEMENİZ GEREKİYOR

07.00: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna krizine ilişkin Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının işe yaramayacağını, sadece sorunları erteleyeceğini söyledi.

İbrahim Kalın, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar işe yaramaz. Sadece sorunları ertelersiniz. Diğer tarafı dinlemek ve stratejik kaygılarını anlamak daha iyidir. Rusya, NATO tarafından tehdit edildiğini hissediyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden 30 yıl sonra, Başkan Putin sınırları yeniden çizmek ve stratejik ittifakları yenilemek istiyor" dedi. Kalın, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin neresinde olduğu yönündeki soruya, 21. yüzyılda yeni zorluklarla karşı karşıya olunduğuna işaret ederek, "Bu yüzden her iki tarafın da güvende hissedeceği yeni kurallar ve ilkeler oluşturmamız gerekiyor. Bu, Rusya'dan gelen her talebe cevap vermeniz gerektiği anlamına gelmiyor ancak Rusları dinlemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ELYSEE SARAYI: BIDEN VE PUTIN ZİRVEYİ KABUL ETTİ

06.00: Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Biden ve Putin ile telefonda görüştüğü ifade edildi. Macron'un ilgili tarafların katılımıyla Biden ile Putin arasında Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin bir zirve düzenlenmesini önerdiği ifade edilen açıklamada, iki liderin bu zirve önerisini kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, zirvenin içeriğinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında 24 Şubat'ta yapılacak görüşmede hazırlanacağı aktarıldı. Bu zirvenin düzenlenebilmesi için Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Macron'un tüm taraflarla görüşmelerin içeriğine hazırlanmaya çalışacağı kaydedildi.