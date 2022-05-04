Son Dakika: Rus petrolünün Avrupa'ya ithalatı yasaklanıyor!

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:06

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna işgalinin 70’inci gününde Rusya’ya yönelik altıncı yaptırım paketi teklifini açıkladı.

Von der Leyen, kritik enerji tedariği konusunda şunları söyledi:

“Tüm Rus petrolüne yönelik bir ambargo olacak. Düzenli bir şekilde, bizim ve ortaklarımızın alternatif tedarik yolları bulmasına, küresel piyasaya etkiyi minimum seviyeye getirecek bir şekilde Rus yakıtını devreden çıkarmayı sağlayacağız. Bu nedenle altı ay içinde Rusya’nın ham petrol tedariğini devre dışı bırakmalı ve rafine ürünleri de yıl sonunda devre dışı bırakmalıyız"

Duyurulan altıncı yaptırım paketinde şu maddeler de yer alıyor:

Buça’daki savaş suçlarından sorumlu olan ve Mariupol kuşatmasından sorumlu olan yüksek rütbeli askeri yetkililer ve diğer bireyleri yaptırım listesine almak.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ı Swift ödeme siteminden çıkartmak.

Üç Rusya devletine bağlı yayın kanalını yasaklamak.

Von der Leyen’in teklif ettiği paketin onaylanması için 27 Avrupa Birliği ülkenin oybirliği gerekiyor. Öte yandan Slovakya daha önce istisna talep edeceklerini, Macaristan da enerji tedariği üzerindeki yaptırımların kendileri için “kırmızı çizgi” olduğunu söylemişti.