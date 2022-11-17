Son Dakika: Rus yetkili Rusya-ABD görüşmesinde ayrıntı verdi

17 Kasım 2022 Perşembe, 14:10

Rus gazetesi Ria Novosti'nin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı kaynak gösterdiği habere göre, Ankara'da gerçekleşen CIA Direktörü William Burns ve Rus mevkidaşının görüşmesi, Washington tarafından talep edildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü (CIA) William Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in bu hafta Türkiye'de yaptıkları görüşmede "hassas" konuları ele aldıklarını söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...