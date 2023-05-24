Son dakika... Rusya duyurdu: Türk Akım'ı ve Mavi Akım'ı koruyan Rus gemisine saldırı
Son dakika haberi... Rusya'dan yapılan açıklamada Türk Akım'ı ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırının Ukrayna’ya ait insansız deniz araçlarıyla yapıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Karadeniz'de 'Ivan Hurs' gemisine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Rus tarafı ise saldırının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu.
Açıklamaya göre Rus ordusunun Karadeniz filosuna bağlı gemiye 'İnsansız hava botları' ile saldırı düzenlendi. Saldırı İstanbul Boğazı'na yalnızca 140 kilometre mesafede gerçekleşti.
Rus tarafı görevlerini yerine getirdiklerini bildirerek güvenliği tekrar sağlandığını aktardı.
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