Son dakika: Rusya hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

AA
24 Şubat 2022 Perşembe, 07:11
Son dakika: Rusya hava sahasını sivil uçuşlara kapattı
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Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

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