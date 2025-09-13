Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem!

13.09.2025 07:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Son dakika... Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan deprem nedeniyle bölgede tsunami oluşma ihtimaline karşı uyarı yayımlandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 39.5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7.4 olduğu aktarıldı. Öte yandan, Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, deprem nedeniyle bölgede tsunami oluşma ihtimaline karşı uyarı yayımladı.

Bölgede 30 Temmuz'da 8.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İlgili Konular: #Rusya #deprem #tsunami

İlgili Haberler

Rusya'da 8.8'lik deprem: 'Aynı deprem Türkiye’de olsa ne olurdu?'
Rusya'da 8.8'lik deprem: 'Aynı deprem Türkiye’de olsa ne olurdu?' Rusya’da meydana gelen şiddetli depremin ardından, Türkiye’de “Depreme hazır mıyız” sorusu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, aynı hataların defalarca tekrarlandığını söylüyor.
Rusya'da peş peşe şiddetli depremler
Rusya'da peş peşe şiddetli depremler Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası, Pazar günü art arda meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Alman Jeolojik Araştırma Merkezi (GFZ) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre depremler ciddi büyüklükteydi.
Rusya’da deprem alarmı: Kamçatka bir saatte üç kez sallandı!
Rusya’da deprem alarmı: Kamçatka bir saatte üç kez sallandı! Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda sadece bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen üç ayrı deprem kaydedildi.