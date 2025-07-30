Son Dakika... Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 8.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, depremin etkilediği bölgelerde birçok yerleşim yerinin tahliye edildiği öğrenildi.

3 SAAT İÇİNDE TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi,depremin ardından 3 saat içinde Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceğini duyurdu.

Uyarının ardından Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami izleme uyarısı yürürlüğe girdi.

Kısa süre sonra 4 metreyi bulan ilk dalgalar Kamçatka Yarımadası'na ulaştı.

HALKA "KIYILARDAN UZAKLAŞMA" ÇARISI

Rusya'nın bölge valisi çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu. Bir anaokulunun hasar aldığı belirtildi.

Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin “son yılların en şiddetlisi” olduğunu belirten Rusya'nın bölge valisi, tsunami tehdidi ilan edildiğini duyurarak halkı kıyı şeridinden uzaklaşmaya çağırdı.

2000 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk de boşaltıldı.

FUKUŞİMA TAHLİYE EDİLDİ

Japonya acil durum uyarısı yaptı. Hükümet, kıyı bölgelerdeki halk için tahliye emri verdi.

Uyarının ardından halk yüksek binaların çatısına çıkmaya başladı.

11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.

BALİNALAR KARAYA VURDU!

Japonya’nın Chiba eyaletine bağlı Tateyama kentinde çok sayıda balina kıyıya vurdu.

Görüntüler, Rusya’nın Pasifik kıyısı açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmına geçen Japon televizyonlarında canlı yayınlandı.

Uzmanlara göre balinalar, tsunami öncesi sahil şeridinde hızla değişen su seviyeleri ve güçlü akıntılar nedeniyle karaya vurabiliyor.

Açık denizde tsunami dalgalarından etkilenmeyen balinalar, kıyıya yaklaşan dalgaların çekilme etkisiyle sahilde mahsur kalabiliyor.

7'LİK ARTÇILAR

Depremin ardından en büyüğü 7 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

HAWAII KIYILARINA TAHLİYE EMRİ

ABD'De de tsunami alarmı devreye girdi. Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri için uyarılar yapıldı.

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

TRUMP: GÜÇLÜ VE GÜVENDE KALIN

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın." Paylaşımı yaptı.

GEÇEN HAFTA 7.6'YLA SALLANMIŞTI

Avrasya'nın kuzeydoğusunda bulunan; batıda Ohotsk Denizi, doğuda Bering Denizi ve Büyük Okyanusu ile çevrili olan Kamçatka Yarımadası'nda geçen hafta da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.