Son dakika: Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan askeri harekatın ne kadar süreceğine ilişkin açıklama

01 Mart 2022 Salı, 13:28

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu 6. gününe girdi. İki ülke arasındaki kritik müzakere görüşmeleri dün Belarus sınırında gerçekleştirildi. Ukrayna-Rusya görüşmesinin ardından heyetler istişare için ülkelerine döndü. Görüşmelerin ise ikinci tura geçilmesi bekleniyor.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise Ukrayna’da düzenledikleri askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu. Şoygu yaptığı açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek" dedi. Interfax haber ajansında yer alan habere göre Şoygu, Moskova'nın asıl amacının Batı'nın teşkil ettiği tehditlerden kendisini korumak olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmediğini savundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski son açıklamasında, ülkesine 5 gün içerisinde 56 füze atışı yapıldığını belirterek, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek" dedi.

BM: 660 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.

