Son Dakika: Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 18:06

Rusya, Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Ukrayna limanlarından tarımsal ürün ihracatı için Birleşmiş Milletler tarafından yapılan anlaşmaya katılımı askıya aldı.



Rusya, Ukrayna İHA'larının Kırım kenti Sivastopol limanında bulunan gemilere saldırdığını söyledi.



Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, İngiliz uzmanların da yardımıyla Karadeniz Filosuna ve 'tahıl koridorunu'" güvenliğinin sağlanmasında görev alan sivil gemilere karşı gerçekleştirdiği terör eylemini dikkate aldık. Rusya, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımı askıya almıştır" denildi.



Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada düzenlenen İHA saldırılarının büyük ölçüde püskürtüldüğünü ve bir Rus mayın tarama gemisinde küçük çaplı hasar meydana geldiğini belirtmişti.



Birleşmiş Milletler yardım şefi Martin Griffiths yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlayan anlaşmanın Kasım ortasından sonraya uzatılacağı konusunda "nispeten iyimser" olduğunu söylemişti.



22 Temmuz'da varılan anlaşma uyarınca Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat'ta komşusunu işgal etmesiyle durmuş olan Karadeniz tahıl ve gübre ihracatını yeniden başlatabildi.

Ukrayna'nın ihracat anlaşması başlangıçta 120 gün için kabul edilmişti.