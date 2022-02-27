Son Dakika... Rusya: Ukrayna görüşme yapmayı kabul etti
Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna görüşme yapmayı kabul etti" denildi.
Rus medyasının haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den müzakereler için Rus heyetini geri çekmemesini rica ettiğini söyledi.
Peskov’a göre, Rusya tarafı ve yerindeki Rus heyeti müzakerelere tamamen hazır, Ukraynalılar bekleniyor.
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