Canlı | Rusya-Ukrayna krizinde son durum

22 Şubat 2022 Salı, 02:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması dünya gündemine oturdu. Putin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ABD ve NATO’nun yanı sıra Ukrayna ve batılı ülkeleri de eleştirerek, Rusya’nın sürekli tehdit altında olduğunu öne sürdü. Peki, kim ne dedi?

Rusya-Ukrayna krizinde 22 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler şu şekilde:

03.14: ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, "Mevcuttaki tüm işaretler diplomatik değil askeri adımlara işaret ediyor. Eğer Rusya daha fazla askeri eylemde bulunursa, ne başkanlar ne de dışişleri bakanlarıyla ABD-Rusya arasında diplomatik görüşmeler yapılamaz" açıklamasında bulundu.

02.50: ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

02.46: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın çağrısıyla bu sabah "Ukrayna" gündemi ile toplanacak.

02.23: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden'ın, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararnameyi imzaladığı" belirtildi.

02.15: Daha önce Kiev'den Lviv'e taşınan ABD Büyükelçiliği, Polonya'ya taşınacak.

01.36: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından açıklama yaptı. Bakanlık, Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve sağduyu çağrısı yaptı.

00.55: Rusya Devlet Başkanı Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum" dedi. Putin'in açıklamasının ardından rublede sert düşüş yaşanırken, petrol fiyatları ise arttı.

00.54: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, acil bir ulusa sesleniş hazırladığını ve sonrasındaki AB Konseyi Başkanı Michel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

00.40: Reuters, Putin'in Ukrayna'nın doğusunda barış gücü operasyonu talimatı verdiğini duyurdu. Edinilen bilgiye göre Rus ordusu Donbass'a girdi.