Son Dakika: Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı yapıldı

26 Nisan 2022 Salı, 13:40

Rusya'nın orta Ulyanovsk bölgesinde silahlı bir kişi anaokulunda ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynakların aktardığına göre saldırgan intihar etti.

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