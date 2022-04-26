Son Dakika: Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı yapıldı

Rusya'nın orta Ulyanovsk bölgesinde silahlı bir kişi anaokulunda ateş açtı.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 13:40
Son Dakika: Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı yapıldı
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Rusya'nın orta Ulyanovsk bölgesinde silahlı bir kişi anaokulunda ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynakların aktardığına göre saldırgan intihar etti.

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