Son dakika... Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

20 Eylül 2021 Pazartesi, 10:16

Rus haber ajansı TASS’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, silahlı bir kişi Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi’ni bastı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, pek çok kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırı sırasında öğrencilerin panik içerisinde pencerelerden atladığı görüldü.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Rusya'nın büyük ölçekli suçları ele alan soruşturma kurumu silahlı kişinin üniversitede bir öğrenci olduğunun tespit edildiğini belirtti.