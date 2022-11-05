Son Dakika... Rusya'da kafede yangın: En az 15 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova yakınında bir kafede çıkan yangında en az 15 kişi öldü.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 10:35
Son Dakika... Rusya'da kafede yangın: En az 15 ölü
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Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti. Moskova'nın yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusunda yer alan şehirdeki kafede yer alan 250 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

 

TASS haber ajansında yer alan habere göre, 5 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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