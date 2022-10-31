Son Dakika: Rusya'da kısmi askeri seferberlik tamamlandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Kısmi Askeri Seferberlik'in tamamlandığını açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- O özellikler iptal edildi!
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Anıtkabir’in yolunu unuttu