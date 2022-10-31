Son Dakika: Rusya'da kısmi askeri seferberlik tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen Kısmi Askeri Seferberlik'in tamamlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:28
Son Dakika: Rusya'da kısmi askeri seferberlik tamamlandı
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