Son Dakika: Rus bölgesinde patlama

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:15
Son Dakika: Rus bölgesinde patlama
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Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Rusya'nın Belgorod bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların nedeni ise henüz bilinmiyor.


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