Son Dakika: Rusya'dan AB ve ABD'ye yanıt

24 Şubat 2022 Perşembe, 17:21

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a başlattığı operasyon sürüyor. Son olarak, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın AB ve ABD'ye "kısasa kısas" bir şekilde yanıt vereceğini bildirdi.

Öte yandan Sputnik'in haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, 4 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Kiev güçleri arasındaki gerginliğin cuma günü daha da tırmanması ve Rusya'nın bu cumhuriyetleri tanımasının ardından Donetsk ve Lugansk liderleri dün akşam Kiev'in saldırganlığını püskürtmek için Rusya'dan yardım talep etti.

Rusya lideri Vladimir Putin de bu sabah yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullanan Putin, Ukrayna askerleri ve halkına da seslendi.

ABD, AB ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler, 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla Rusya'ya yaptırım açıklamaya devam ediyor.