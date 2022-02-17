Son Dakika: Rusya'dan 'geri çekilme' açıklaması
Son Dakika: Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Doğu Ukrayna'daki şiddetin alevlenmesinden derin endişe duyduğunu ve Batı'nın, gerilimin artmasını önlemek için Kiev üzerindeki etkisini kullanmasını umduğunu söyledi.
Rusya'da, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı, ancak Moskova'nın Ukrayna'nın isyancıların kontrolündeki Donbass bölgesindeki durumu yakından izlediğini bildirdi.
NATO ülkelerinin "Rus birliklerinde geri çekilme göremiyoruz" açıklamalarına yönelik konuşan Peskov, basın açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde tatbikatı tamamlayan Rus birliklerinin bir kısmını geri çekmeye başladığını, ancak sürecin "biraz zaman alacağını" söyledi.
Kremlin'den bugün yapılan açıklamalarda ayrıca, Rusya Savunma Bakanının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Kırım ve Ukrayna yakınlarındaki askeri tatbikatlarıda sona yaklaşıldığını" söylediği aktarıldı. Bakanlık, tatbikatların bitmesiyle birlikte askeri birliklerin üslerine döneceğini ve birliklerin Ukrayna sınırından çekilmesi için "net bir takvime sahip olduğunu" kaydetti.
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