İngiltere Savunma Bakanı Wallace: NATO Rusya konusunda son derece ciddi

17 Şubat 2022 Perşembe, 13:07

NATO savunma bakanları ile Ukrayna ve Gürcistan'dan mevkidaşları arasında Brüksel'de yapılacak görüşmeler öncesinde konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Wallace, "Şu anda hem Ukrayna'ya hem de potansiyel olarak güvenliğimize yönelik tehditle nasıl yüzleşeceğimiz konusunda son derece ciddiyiz. Bu bir şaka veya hafif bir mesele değil. Bu, Avrupa'nın istikrarı için gerçek bir meydan okumadır. Aşırı taşma veya tırmanma olmadığından emin olmamızın yollarından biri, NATO'daki ortaklarımıza esneklik sağlamaktır ve hepimizin yaptığı da bu" ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın aktardıklarına göre NATO, askeri komutanlarından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığına ilişkin doğudaki üyelerine daha fazla kuvvet gönderme planları hazırlamalarını istedi.

Wallace, birliklerin Moskova'dan çekildiği iddialarına rağmen Rusya'nın Ukrayna sınırındaki kuvvetlerini artırmaya devam ettiğine değinerek, "Onların sözlerine güveneceğiz, ancak Rusya'yı eylemlerine göre değerlendireceğiz ve şu anda birlik oluşumu devam ediyor" dedi.