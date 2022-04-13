Son Dakika: Rusya'dan Kanadalı senatörlere yaptırım kararı

Son dakika gelişmesi... Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esası gereğince 87 Kanadalı senatör hakkında yaptırım kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 21:45
Son Dakika: Rusya'dan Kanadalı senatörlere yaptırım kararı
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