Son Dakika: Rusya'dan Kanadalı senatörlere yaptırım kararı
Son dakika gelişmesi... Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esası gereğince 87 Kanadalı senatör hakkında yaptırım kararı aldı.
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