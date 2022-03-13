Son dakika... Rusya'dan kritik noktaya bomba: Polonya sınırına 25 kilometre

Rus birlikleri, Ukrayna’nın batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerine bombardıman düzenledi.

(DHA)
13 Mart 2022 Pazar, 10:06
Son dakika... Rusya'dan kritik noktaya bomba: Polonya sınırına 25 kilometre
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Ukrayna’nın batısı, bu sabaha patlamalarla uyandı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Lviv kenti ve batısına 8 füze atıldığını duyurdu.

Kentin batısındaki Yavoriv bölgesi de füzelerin hedefi oldu. Bu bölge, Polonya’ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İvano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv de kent yakınlarındaki havalimanının Rus birlikleri tarafından hedef alındığını duyurdu.

Ukrayna’nın batısındaki kentlerde, doğudaki çatışmalardan uzaklaşan çok sayıda sivil bulunuyor.



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