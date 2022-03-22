Son Dakika: Rusya'dan kritik 'nükleer silah' açıklaması

Son dakika gelişmesi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 22:32
Son Dakika: Rusya'dan kritik 'nükleer silah' açıklaması
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