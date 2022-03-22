Son Dakika: Rusya'dan kritik 'nükleer silah' açıklaması
Son dakika gelişmesi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.
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