Son Dakika: Rusya'dan nükleer açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son dönemde artan "nükleer saldırı" konusu üzerine açıklamalarda bulundu. Dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, "en önemli önceliğinin" nükleer güçlerin çatışmasından kaçınmak olması gerektiğini belirterek bunun "feci sonuçlara" yol açabileceğini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:56
Son Dakika: Rusya'dan nükleer açıklaması
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