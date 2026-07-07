Son dakika: Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyareti sırasında patlamalar meydana geldi.

AFP'nin aktardığına göre, bir güvenlik kaynağı, patlamaların Macron’un kalmasının planlandığı otelin yakınlarında yaşandığını bildirdi.

Patlamalardan en az birinin duyulmasının ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Olay yerinin çevresindeki yollar kapatılırken, güvenlik önlemleri artırıldı. Kentteki lüks otelin yakınlarından duman yükseldiği görüldü.

MACRON NEREDEYDİ?

Patlamalar sırasında Macron’un, Cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün kontrolündeki Şam yönetiminin temsilcisi Ahmed eş-Şara ile başkanlık sarayında görüşmeler yaptığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın Şam ziyareti, Beşar Esad’ın 2024’te devrilmesinden bu yana Batı Avrupa’dan bir liderin Suriye’ye yaptığı ilk ziyaret olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Macron’un ziyareti, Suriye’nin yeni yönetimiyle Batı arasında diplomatik temasların yeniden şekillendiği bir döneme denk geldi. Ancak Şam’da meydana gelen patlamalar, ülkedeki güvenlik kırılganlığını bir kez daha gündeme taşıdı.

Patlamaların nedeni ve hedefi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik kaynaklarından gelen ilk bilgiler, olayın Macron’un konaklaması beklenen bölgenin yakınında yaşandığına işaret ediyor.

Macron, Esad yönetiminin devrilmesinden sonra Şam’ı ziyaret eden ilk büyük Avrupa Birliği lideri oldu. Ziyaretin, Suriye’nin yeniden inşası, bölgesel güvenlik ve yeni yönetimle diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi başlıklarında önemli mesajlar içermesi bekleniyordu.