İngiltere'den Ukrayna açıklaması: Rusya, hava üstünlüğünü kaybediyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 14:10

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın son 10 gün içinde Ukrayna'da en az dört savaş uçağını "kaybettiğini" ve savaşın başlangıcından bu yana 55 uçağın "düşürüldüğünü" ileri sürdü.

Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporlarına dayandırdığı bilgilere göre, son 10 günde düşürülen uçak sayısındaki bu artışın "Ukrayna taarruzunun baskısı altındaki Rus kara kuvvetlerine yakın hava desteği sağlama girişimlerinde daha büyük riskler almasından kaynaklandığı" belirtiliyor.

Raporda, Rus pilotlarının durumsal farkındalığının genellikle "zayıf" olduğu ileri sürülerek, "Bazı uçakların düşman toprakları üzerinde sapmış ve cephe hatları hızla ilerlerken daha yoğun hava savunma bölgelerine düşmüş olması gerçek bir olasılık" denildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca, "Rusya'nın devam eden hava üstünlüğü eksikliğinin, Ukrayna'daki operasyonel planının kırılganlığının altında yatan en önemli faktörlerden biri olmaya devam ettiğini" savundu.