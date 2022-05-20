Son Dakika... Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.

AA
20 Mayıs 2022 Cuma, 14:23
Son Dakika... Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı'
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının ardından Türkiye, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle bu iki ülkenin adaylığını veto edeceğini açıklamıştı.


İsmail Demir ingiltere türkiye ihracat

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