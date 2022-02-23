Son Dakika: Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi istendi
Son Dakika: Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı öne sürülen organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.
Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.
Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.
Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.
Ancak Reuters'ın haberine göre Peker hakkında çıkarıldığı öne sürülen kırmızı bültene ilişkin Interpol sözcüsüne ulaşılamadı. Yine Reuters'ın aktardığına göre; İstanbul Anadolu Savcılığı, Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı haberlerini doğrulamadı.
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