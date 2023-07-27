Son dakika: Sisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:14

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:24

Mısır cumhurbaşkanı Sisi’nin, Rusya-Afrika Zirvesi nedeniyle Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.

Al-Ain News'e konuşan Mısırlı bir diplomatik kaynağa göre, Mısır cumhurbaşkanı Sisi’nin, St. Petersburg'da düzenlenen zirveye katılımı nedeniyle Erdoğan-Sisi görüşmesinin ertelendiğini belirttiği yer aldı.

Türkiye ve Mısır arasında karşılıklı büyükelçilerin atanmasının ardından Erdoğan'ın "darbeci" dediği Sisi'nin, bugün Ankara’yı ziyaret etmesi bekleniyordu.

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, iki lideri bir araya getirecek ziyaretin yakın bir tarihte gerçekleşeceğini söyledi.