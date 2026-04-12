Son dakika... Sonuçsuz kalan görüşmeler sonrası Trump'tan ilk açıklama: 'İran Hürmüz sözünü tutmadı, abluka yakında başlayacak!'

ABD ve İran'ın Pakistan'da süren 21 saatlik görüşmelerinden anlaşma çıkmadı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı.

İran devlet televizyonu ise ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle bir anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Anlaşma çıkmayan görüşmeler sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

Trump, "İran Hürmüz sözünü tutmadı" ifadesini kullandı.

Truth Social'den İran'a yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump'ın ifadeleri şu şekilde:

"Gördüğünüz gibi, görüşme iyi geçti, çoğu konuda anlaşmaya varıldı; ancak asıl önemli olan tek konu, yani nükleer meselede uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle derhal yürürlüğe girmek üzere, dünyanın en iyisi olan Amerika Birleşik Devletleri Donanması, Hürmüz Boğazı’na giren ya da çıkan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaktır. Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İran unsuru yok edilecektir. Abluka yakında başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak. İran’ın bu yasa dışı şantajdan kazanç sağlamasına izin verilmeyecek."

'İRAN NÜKLEER HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMİYOR'

"İran ile yapılan görüşmeler sabah erken saatlerde başladı ve gece boyunca, yaklaşık 20 saat sürdü. Pek çok ayrıntıya girip elde edilen kazanımları anlatabilirim, ancak tek bir konu var ki her şeyden önemli: İran nükleer hedeflerinden vazgeçmeye yanaşmıyor!"

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI: ABD İLE İRAN ANLAŞAMADI

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin sona erdiği duyuruldu.

Yaklaşık 21 saat süren müzakerelerde, özellikle Hürmüz Boğazı ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi başlıklarda uzlaşma sağlanamadığı bildirildi.

İran basınına göre İran heyetinin çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı ifade edilirken, ABD'nin aşırı taleplerinin anlaşma zemininin oluşmasını engellediği iddia edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İslamabad'da İran ile yapılan müzakerelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıkladı.

Vance, 21 saattir bu konuyla uğraştıklarını ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptıklarını belirtirken, "Görüşme yapmamız iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI MÜZAKERELERİ DAHA KARMAŞIK BİR HALE GETİRDİ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise müzakerelerin sonuç vermesinin ABD'nin aşırı talepleri ve hukuk dışı isteklerinden kaynaklandığını belirtti.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'da İran heyeti açısından yoğun ve uzun bir gün yaşandığını ifade etti.

Bekayi, görüşmelerde Hürmüz Boğazı, nükleer mesele, savaş tazminatı, yaptırımların kaldırılması, İran ve bölgeye yönelik savaşın tamamen sona erdirilmesi gibi konuların ele alındığını aktardı.

"Bu diplomatik sürecin başarısı, karşı tarafın ciddiyetine ve iyi niyetine, aşırı taleplerden ve yasa dışı isteklerden kaçınmasına ve İran'ın meşru hak ve çıkarlarını kabul etmesine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

İranlı sözcü, ABD'nin geçmişte sözünde durmadığını ve kötü niyetli davrandığını da unutmadıklarını belirtti. ABD ve İsrail'in işlediği ağır suçların da affedilmeyeceğini vurguladı.

Bekayi, görüşmelerin 40 günlük bir savaşın ardından ABD'ye duyulan güvensizlik ortamında gerçekleştiğini belirterek, "Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu" dedi.

İran devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede, söz konusu sürecin yalnızca güvensizlik değil, aynı zamanda kuşku ve şüphe atmosferinde yürütüldüğünü ifade etti.

İranlı sözcü, Hürmüz Boğazı ve bölgesel konuların müzakerelere eklenmesinin süreci daha karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.