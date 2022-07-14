Son dakika, Sri Lanka Cumhurbaşkanı istifa mektubunu gönderdi

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, istifa mektubunu Sri Lanka Parlamentosuna gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 18:39
Son dakika, Sri Lanka Cumhurbaşkanı istifa mektubunu gönderdi
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Sri Lanka Meclis Başkanlığı sözcüsü, Maldivlere kaçtığı iddia edilen Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa mektubunu, Singapur'daki Sri Lanka Büyükelçiliği aracılığıyla meclise gönderdiğini açıkladı. 

Reuters'ın haberine göre; Meclis Başkanlığı sözcüsü, mektubu doğrulayacağını ve tüm yasal süreçlerin tamamlanmasını sağlayacağını söyledi. Sözcü, sürecin tamamlanmasının ardından cuma günü resmi açıklamanın geleceğini aktardı.


Sri Lanka istifa Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa
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