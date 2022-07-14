Son dakika, Sri Lanka Cumhurbaşkanı istifa mektubunu gönderdi
Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, istifa mektubunu Sri Lanka Parlamentosuna gönderdi.
Sri Lanka Meclis Başkanlığı sözcüsü, Maldivlere kaçtığı iddia edilen Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa mektubunu, Singapur'daki Sri Lanka Büyükelçiliği aracılığıyla meclise gönderdiğini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre; Meclis Başkanlığı sözcüsü, mektubu doğrulayacağını ve tüm yasal süreçlerin tamamlanmasını sağlayacağını söyledi. Sözcü, sürecin tamamlanmasının ardından cuma günü resmi açıklamanın geleceğini aktardı.
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