Son dakika, Sri Lanka Cumhurbaşkanı istifa mektubunu gönderdi

14 Temmuz 2022 Perşembe, 18:39

Sri Lanka Meclis Başkanlığı sözcüsü, Maldivlere kaçtığı iddia edilen Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa mektubunu, Singapur'daki Sri Lanka Büyükelçiliği aracılığıyla meclise gönderdiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; Meclis Başkanlığı sözcüsü, mektubu doğrulayacağını ve tüm yasal süreçlerin tamamlanmasını sağlayacağını söyledi. Sözcü, sürecin tamamlanmasının ardından cuma günü resmi açıklamanın geleceğini aktardı.