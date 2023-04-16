Son dakika... Sudan'da ordu ile RSF arasında ateşkes!

Yayınlanma: 16.04.2023 - 17:59

Güncelleme: 16.04.2023 - 18:26

Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında devam eden çatışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Ordu ve RSF, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yerel saatle 16.00-19.00 arasında "acil insani durumlar" nedeniyle uygulanması planlanan geçici ateşkes çağrısını kabul etti. Ordunun başında bulunan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve RSF'den Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo geçici ateşkes kararını onayladı. BM'nin Sudan'daki özel temsilcisi Volker Perthes yaptığı açıklamada, anlaşmayı memnuniyetle karşılandıklarını söyledi. Perthes, anlaşmayı memnuniyetle karşılarken uymayanları sorumlu tutulacaklarını söyledi.

ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 56'YI BULDU

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden çatışmalarda can kaybının 56’ya, yaralı sayısının ise 595’e yükseldiği aktarıldı.

SUDAN'DA DARBE İÇİNDE DARBE

Sudan’da ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordunun başında bulunan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, RSF’nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, RSF’nin başındaki Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor. RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.