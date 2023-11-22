Son dakika... Suriye açıkladı: 'İsrail, Şam'ı vurdu'
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi.
İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze'de "Ateşkes" kararının alındığı duyurulmasının ardından İsrail ordusu Suriye'ye saldırdı.
Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, başkent Şam yakınlarındaki karakollara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
SURİYE'DEKİ ASKERİ NOKTALARI BOMBALADI
İsrail savaş uçakları Dera kentine bağlı Karfa kasabası çevresindeki Radar Taburu ve Dera'nın kuzey kırsalındaki İzraa bölgesindeki 12. Tugayı hedef almıştı.
Bombardımanda, 4’ü üst düzey rütbeli 11 Suriye askeri ölürken 10 asker ise yaralanmıştı.
İsrail ordusu, Suriye topraklarından iki adet roketin atıldığını açıklamıştı.
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