Son dakika... Taliban heyeti Ankara’ya geliyor
Taliban heyetinin öğleden sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geleceği bildirildi.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdsoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik bir hakikatle karşı karşıyayız ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.
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