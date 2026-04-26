Son Dakika... Trump, İran'a 'süre' verdi: 'Petrol altyapısı havaya uçmadan önce...'

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" dedi.

Trump, "İranlı liderler çok tuhaf; bazen kiminle muhatap olduğunuzu hiç bilemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Çin'in İran'a yardım ettiğine yönelik bir soruya cevabında Trump şunları söyledi:

"Yardım ediyor olabilirler ama çok fazla ettiklerini sanmıyorum. Daha fazla yardım edebilirlerdi. Aşırı hayal kırıklığına uğramadım, biz de insanlara yardım ediyoruz. Ukrayna'ya yardım ettik, bunu bu kadar kapsamlı yapmamalıydık."

Trump, Beyaz Saray’daki silahlı saldırıya ilişkin ise "Saldırgan hastalıklı birisiydi, manifestosunu okursanız anlarsınız. Sanırım kardeşleri de bundan şikayetçiydi" şeklinde konuştu.

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeği, silahlı saldırı girişimi nedeniyle kesintiye uğramış ve saldırgan, ana balo salonuna giremeden güvenlik noktasında etkisiz hale getirilip ve gözaltına alınmıştı.