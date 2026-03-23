Son dakika... Trump'tan İran'da geri adım: 'Enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere tamamen izin vermesi için verdiği 48 saatlik sürenin son saatlerinde yeni bir açıklama yaparak, İran'a 5 gün ek süre verdiklerini duyurdu.

Başkan Trump, son iki gün içinde İran'la çok yararlı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Savaş Bakanlığı'na İran'ın enerji tesislerine ve enerji altyapısına her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatı verdim. Son iki gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık" açıklamasını yaptı.

ABD-İran gerilimi sürerken, Washington’dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Açıklama, savaşın seyrine ilişkin yeni bir gelişme olarak öne çıktı.

"VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Trump, son iki gün içerisinde İran ile dolaylı temasların sürdüğünü belirterek, Orta Doğu’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin “olumlu ve verimli” geçtiğini ifade etti.

Bu sürecin, askeri planlarda değişikliğe gidilmesinde etkili olduğu vurgulandı.

ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRI PLANI ASKIYA ALINDI

ABD Başkanı, Savunma Bakanlığı’na İran’ın enerji tesisleri ve altyapısını hedef alan operasyonların 5 gün süreyle ertelenmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Böylece planlanan saldırıların geçici olarak durdurulduğu resmen duyurulmuş oldu.

BÖLGEDE GÖZLER YENİ SÜRECE ÇEVRİLDİ

Kararın ardından gözler, bu 5 günlük sürede yürütülecek diplomatik temaslara çevrildi. Erteleme adımının kalıcı bir ateşkes ya da yeni bir müzakere sürecine zemin hazırlayıp hazırlamayacağı merak konusu.