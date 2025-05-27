Son Dakika... Trump'tan Putin'e sert çıkış: 'Ateşle oynuyor'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

Trump, "Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır. Yani gerçekten kötü. Ateşle oynuyor" dedi.

Trump'ın açıklaması Rusya'nın 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya 298 insansız hava aracı ve 69 füze ile düzenlediği son saldırınının ardından geldi.

Söz konusu saldırı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana en büyük saldırı olarak kayıtlara geçmişti.